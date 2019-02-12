Салют на 23 февраля в Воронеже обойдется в полмиллиона рублей
Фейерверк по традиции запустят с дамбы Чернавского моста
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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На салют в День защитника Отечества из облбюджета потратят 500 тыс. рублей. Согласно данным портала госзакупок, фейерверк проведет та же компания, которая обеспечивала праздничные салюты на День города и День Победы.
Фейерверк начнется 23 февраля в 21.00, его запустят с дамбы Чернавского моста. В небо выпустят 335 зарядов, залпы будут идти через 1,5 секунды. Салют продлится семь минут.
Напомним, фейерверк положен Воронежу по статусу города воинской славы.
ИСТОЧНИК KP.RU