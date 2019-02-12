2019-02-12T14:24:38+03:00
Происшествия

Воронежец зарезал собутыльника из-за мобильника

Потерпевший собирался обворовать хозяина попойки
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже будут судить 27-летнего мужчину за убийство собутыльника.

Инцидент произошел в сентябре 2018 года на улице Машиностроителей. В квартире многоэтажки 27-летний хозяин выпивал с новым знакомым, потом уснул, а когда проснулся, увидел, как 36-летний гость пытается вынести из квартиры микроволновку и его мобильный телефон. Он потребовал вернуть все на место, но собутыльник печку оставил, а телефон решил оставить себе. Хозяин догнал его на улице, несколько раз ударил ножом и убежал. Прохожие вызвали «скорую», потерпевшего привезли в больницу, где он умер.

Теперь обвиняемому придется ответить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили в региональном следственном управлении СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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