2019-02-12T14:36:35+03:00
Авто

Новый способ оплаты парковки в Воронеже: с водителей возьмут 3% комиссии

Теперь можно вносить наличные через терминалы "Элекснета"
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Через "Элекснет" можно только пополнить парковочный счет. А начинать сессию нужно другим способомЧерез "Элекснет" можно только пополнить парковочный счет. А начинать сессию нужно другим способомФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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С 12 февраля в терминалах "Элекснет" можно пополнить парковочный счет и купить абонементы за наличные. Там будут продаваться абонементы на месяц, на сутки и за прошедший день. Об этом сообщают в пресс-службе проекта "Городские парковки".

В магазинах города, на заправках, в бизнес-центрах и банковских отделениях размещены 70 устройств "Элекснета". Инструкцию по оплате разместили на сайте воронежского парковочного пространства. Отметим, что с тех, кто воспользуется новым способом оплаты, возьмут комиссию - 3%.

Важно, что терминалы позволяют только пополнить парковочный счет. А начинать сессию нужно другими способами. Самые популярные: через интернет-портал или мобильное приложение "Горпарковки", посредством СМС-сообщений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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