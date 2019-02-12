2019-02-12T14:22:02+03:00
Общество

В Воронеже на улице Академика Прянишникова построят преграду для талой воды

Чиновники готовятся к паводку
Елена ФЕДЯШЕВА
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В Воронеже началась подготовка к паводковому сезону. 14 февраля спасатели и чиновники проведут учения, а в районах города обсуждают меры по предупреждению возможных ЧП. В частности, чиновники устанавливают постоянный мониторинг за местами ежегодного весеннего подтопления и пытаются его предотвратить.

Например, в Центральном районе, четыре таких «мокрых» адреса в частном секторе: улицах Академика Прянишникова и Софьи Перовской, набережной Максима Горького и переулка Отрадный. Для профилактики подтопления в управе приняли решение заранее вывести скопление снега с улицы Академика Прянишникова, а на пути потока воды с улицы Ломоносова создать заградительный барьер из мешков с песком.

В Ленинском районе чиновники сосредоточили внимание на районе около дома №12 по переулку Новый. Эта многоэтажка стоит в окружении частных домов и из-за особенностей рельефа сюда стекается вода с окрестных улиц. Ливневка не справляется и в экстренных случаях приходится перекачивать воду с помощью помпы в соседний колодец.

- Последнее время ситуация здесь спокойная. В период оттепели канализация справлялась со своей задачей, - рассказали в управе Ленинского района. – Но мы постоянно следим за этим участком и в случае необходимости готовы срочно направить туда технику комбината благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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