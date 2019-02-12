2019-02-12T13:28:24+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области получил 10 лет колонии за убийство соседки, сказавшей, что ему не подходит сожительница

Гражданскую жену будут судить за укрывательство преступления
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронежской области осудили 33-летнего жителя Калача за убийство 64-летней соседки. Страсти разыгрались по пьяной лавочке.

Инцидент произошел в октябре 2018 года. Мужчина выпивал вместе с сожительницей и соседкой. Во время общения гостья оскорбила хозяйку, а потом сказала сожителям, что они не подходят друг другу. Мужчина в ярости схватил нож и ударил пенсионерку в спину. Она умерла на месте. Тогда мужчина со своей дамой сердца перенесли тело погибшей к ней во двор. И сожительница дома смыла кровь с полов, мебели и ножа.

Суд отправил виновного на 10 лет в колонию строгого режима. Сожительницу еще будут судить за укрывательство преступления, сообщили в региональном следственном управлении СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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