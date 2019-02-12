2019-02-12T13:11:17+03:00
Общество

Спасатели предупреждают воронежцев о сильном ветре

Шквал ожидается с вечера вторника
Елена ФЕДЯШЕВА
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ГУ МЧС по Воронежской области со ссылкой на прогноз гидрометцентра сообщают о предстоящем в ближайшие сутки ухудшении погоды. В период с 18.00 12 февраля до 18.00 13 февраля в Воронежской области ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Спасатели напоминают жителям региона правила безопасного поведения во время шквала:

Закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей. Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач.

Помните, смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам!

Постарайтесь, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Находясь на улице, в парковой зоне или в лесу нельзя прятаться под высокорослыми деревьями, лучше удалиться от них метров на 30-40.

Если сильный ветер застал на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

Главное управление МЧС России по Воронежской области напоминает, что при возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «101» или «112», телефон доверия – 8(473)277-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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