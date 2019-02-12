На пожаре в Воронежской области нашли тела двоих мужчин
Дом тушили два часа
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Более двух часов тушили пожар в Таловском районе утром 12 февраля.
- Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 7.47 - в селе Орловка горел жилой дом. Тушением занимались 13 человек на четырех пожарных машинах. Огонь ликвидировали в 10.11. В результате пожара дом полностью сгорел. На пепелище обнаружили тела двоих мужчин, - сообщили в региональном управлении МЧС России.
На месте работают специалисты: выясняют причины возгорания и смерти погибших.
ИСТОЧНИК KP.RU