На пожаре в Воронежской области нашли тела двоих мужчин

12 Февр. 13:07 2019-02-12T13:07:38+03:00

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Более двух часов тушили пожар в Таловском районе утром 12 февраля.

- Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 7.47 - в селе Орловка горел жилой дом. Тушением занимались 13 человек на четырех пожарных машинах. Огонь ликвидировали в 10.11. В результате пожара дом полностью сгорел. На пепелище обнаружили тела двоих мужчин, - сообщили в региональном управлении МЧС России.

На месте работают специалисты: выясняют причины возгорания и смерти погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU