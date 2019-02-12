2019-02-12T12:43:34+03:00
Происшествия

Воронежец положил на счет мошенникам 10 тыс рублей и ждал прибыли

Мужчина решил заработать на электронной бирже, а на самом деле лишился своих кровных
Ярослав ИВАНОВ
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Мошенники продолжают кидать воронежцев через интернет. На удочку аферистов попался 59-летний мужчина, решивший заработать на электронной бирже.

Он зарегистрировался на сайте компании, проводящей электронные торги, где указал номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Через некоторое время ему позвонил мужчина, который представился сотрудником компании и предложил свою помощь в отслеживании рынка криптовалюты, а также рекомендациям по наиболее выгодным операциям по купле-продажи на электронной бирже. Потерпевшему надо было только положить на личный виртуальный счет деньги. Он внес 10 000 рублей и стал ждать прибыли. И она появилась на виртуальном счете: в течение двух дней потерпевший наблюдал в личном кабинете незначительные финансовые поступления. А когда решил снять ее, то сделать это не смог: заполнил анкету на вывод средств с виртуального счета, ждал месяц, но ни денег, ни сотрудников компании - все исчезли.

Полицейские ищут мошенников, а воронежцам напоминают о бдительности: не стоит доверять непроверенным сайтам и разбрасываться в сети личной информацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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