2019-02-12T12:28:05+03:00
Происшествия

В Воронежской области поймать воров, укравших 100 тысяч из магазина, помог таксист

Очевидцы видели, что возле обворованной торговой точки стояла машина
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В конце января в селе Чесменка Бобровского района обворовали магазин. Владелец не досчитался 100 тысяч рублей и еще на 25 тысяч продуктов, сигарет и алкоголя.

Очевидцы рассказали полиции, что видели неподалеку от магазина «Ниву». Полицейские опросили всех местных владельцев «Нив», и один из них, оказавшийся водителем такси, рассказал, что отвозил двух мужчин в Лиски. Их личности установили.

32-летний и 30-летний приятели, когда их задержали, признались, что отогнули решетку на окне магазина, и пока один наблюдал за обстановкой на улице, другой похитил деньги и продукты. Съестное они отнесли домой к знакомой. А после этого вызвали такси и поехали тратить похищенные деньги на развлечения.

Теперь им придется ответить за кражу, мужчинам грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области женщина схватила биту и разнесла машину любовницы мужа
Воронежца лишили "Мерседеса" за долги по налогам
В Воронеже пропал мужчина в шапке с надписью «Зенит»
Стал известен предварительный состав наблюдательного совета воронежской ОЭЗ
В Воронеже пропавшего слабослышащего дедушку нашли в больнице
Воронежцы могут посмотреть на гонки ездовых собак
Жителя Воронежской области, изнасиловавшего школьницу, отправили за решетку на 8 лет
Воронежские прыгуны в воду завоевали четыре медали на Кубке России
В Воронеже обустроят улицу, где рухнула труба котельной
Госавтоинспекция из-за обледенения дорог просит воронежцев пересесть на общественный транспорт
Юная воронежская каратистка завоевала бронзу международного турнира
Воронежцев научат любить, как любит один лишь бобр
Воронежская спортсменка выиграла международный турнир по боксу
В Воронеже разыскивают слабослышащего пенсионера
ФСБ и ФНС проводят обыски в офисах крупных агрохолдингов в Воронежской области
Воронежская дзюдоистка выиграла Кубок Европы
В Воронеже ограбили ювелирный магазин
Заработал долгожданный воронежский светофор
Воронежцы, заразившиеся ОРВИ, продолжают ходить на работу и не вызывать врачей
В Воронеже приуныл светофор
В центре Воронежа в День влюбленных проведут пожарные учения
На воронежских заправках на 20 копеек подешевел бензин
Зараженный гонконгским гриппом москвич мог умереть в Воронежской области из-за заболевания сердечно-сосудистой системы
Прокурор Воронежской области посоветовал клиентам "Гауса" идти в суд
Реконструкция бывшей воронежской гостиницы «Дон» обойдется в 51,8 млн. рублей
Пенсионерка из Воронежа перевела мошеннику 139 тысяч рублей
В авиакомпании рассказали, почему самолет «занесло» на взлетной полосе в Воронеже