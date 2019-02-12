В Воронежской области поймать воров, укравших 100 тысяч из магазина, помог таксист

12 Февр. 12:28 2019-02-12T12:28:05+03:00

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В конце января в селе Чесменка Бобровского района обворовали магазин. Владелец не досчитался 100 тысяч рублей и еще на 25 тысяч продуктов, сигарет и алкоголя.

Очевидцы рассказали полиции, что видели неподалеку от магазина «Ниву». Полицейские опросили всех местных владельцев «Нив», и один из них, оказавшийся водителем такси, рассказал, что отвозил двух мужчин в Лиски. Их личности установили.

32-летний и 30-летний приятели, когда их задержали, признались, что отогнули решетку на окне магазина, и пока один наблюдал за обстановкой на улице, другой похитил деньги и продукты. Съестное они отнесли домой к знакомой. А после этого вызвали такси и поехали тратить похищенные деньги на развлечения.

Теперь им придется ответить за кражу, мужчинам грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU