В Воронеже из-за оттепели проснулись комары
Нынешняя зима в Воронеже ломает все традиции. Вместо воспетых народом Афанасьевских морозов в область в конце первой декады февраля пришла мощная оттепель. Настолько, что среднесуточная температура приобрела плюсовые значения и в воздухе зазвенели … комары. Правда, зимние.
- Насекомые этого вида проявляют активность в холодное время года, ранней весной или поздней осенью, а при плюсовой температуре могут выбираться из-под древесной коры даже зимой, - поясняет сайт «Гисметео».
Воронежцы заметили этих насекомых в Новохоперском районе области и в Воронеже в районе Чижовки.
Комары эти, в отличие от их кровососущих летних сородичей, для человека не представляют никакой угрозы. Они питаются исключительно органическими остатками, которые находят в почве в стадии личинки.
ИСТОЧНИК KP.RU