В Воронеже из-за оттепели проснулись комары

12 Февр. 12:24 2019-02-12T12:24:55+03:00

Но не кусучие, а зимние

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Нынешняя зима в Воронеже ломает все традиции. Вместо воспетых народом Афанасьевских морозов в область в конце первой декады февраля пришла мощная оттепель. Настолько, что среднесуточная температура приобрела плюсовые значения и в воздухе зазвенели … комары. Правда, зимние.

- Насекомые этого вида проявляют активность в холодное время года, ранней весной или поздней осенью, а при плюсовой температуре могут выбираться из-под древесной коры даже зимой, - поясняет сайт «Гисметео».

Воронежцы заметили этих насекомых в Новохоперском районе области и в Воронеже в районе Чижовки.

Комары эти, в отличие от их кровососущих летних сородичей, для человека не представляют никакой угрозы. Они питаются исключительно органическими остатками, которые находят в почве в стадии личинки.

ИСТОЧНИК KP.RU