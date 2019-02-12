2019-02-12T12:24:55+03:00
Общество

В Воронеже из-за оттепели проснулись комары

Но не кусучие, а зимние
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Автор: James Lindsey at Ecology of Commanster, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1971423Автор: James Lindsey at Ecology of Commanster, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1971423
Изменить размер текста:

Нынешняя зима в Воронеже ломает все традиции. Вместо воспетых народом Афанасьевских морозов в область в конце первой декады февраля пришла мощная оттепель. Настолько, что среднесуточная температура приобрела плюсовые значения и в воздухе зазвенели … комары. Правда, зимние.

- Насекомые этого вида проявляют активность в холодное время года, ранней весной или поздней осенью, а при плюсовой температуре могут выбираться из-под древесной коры даже зимой, - поясняет сайт «Гисметео».

Воронежцы заметили этих насекомых в Новохоперском районе области и в Воронеже в районе Чижовки.

Комары эти, в отличие от их кровососущих летних сородичей, для человека не представляют никакой угрозы. Они питаются исключительно органическими остатками, которые находят в почве в стадии личинки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области женщина схватила биту и разнесла машину любовницы мужа
Воронежца лишили "Мерседеса" за долги по налогам
В Воронеже пропал мужчина в шапке с надписью «Зенит»
Стал известен предварительный состав наблюдательного совета воронежской ОЭЗ
В Воронеже пропавшего слабослышащего дедушку нашли в больнице
Воронежцы могут посмотреть на гонки ездовых собак
Жителя Воронежской области, изнасиловавшего школьницу, отправили за решетку на 8 лет
Воронежские прыгуны в воду завоевали четыре медали на Кубке России
В Воронеже обустроят улицу, где рухнула труба котельной
Госавтоинспекция из-за обледенения дорог просит воронежцев пересесть на общественный транспорт
Юная воронежская каратистка завоевала бронзу международного турнира
Воронежцев научат любить, как любит один лишь бобр
Воронежская спортсменка выиграла международный турнир по боксу
В Воронеже разыскивают слабослышащего пенсионера
ФСБ и ФНС проводят обыски в офисах крупных агрохолдингов в Воронежской области
Воронежская дзюдоистка выиграла Кубок Европы
В Воронеже ограбили ювелирный магазин
Заработал долгожданный воронежский светофор
Воронежцы, заразившиеся ОРВИ, продолжают ходить на работу и не вызывать врачей
В Воронеже приуныл светофор
В центре Воронежа в День влюбленных проведут пожарные учения
На воронежских заправках на 20 копеек подешевел бензин
Зараженный гонконгским гриппом москвич мог умереть в Воронежской области из-за заболевания сердечно-сосудистой системы
Прокурор Воронежской области посоветовал клиентам "Гауса" идти в суд
Реконструкция бывшей воронежской гостиницы «Дон» обойдется в 51,8 млн. рублей
Пенсионерка из Воронежа перевела мошеннику 139 тысяч рублей
В авиакомпании рассказали, почему самолет «занесло» на взлетной полосе в Воронеже