В Воронежском заповеднике стало больше белок, куниц и зайцев

12 Февр. 11:59 2019-02-12T13:33:54+03:00

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Научные сотрудники Воронежского заповедника провели ежегодный зимний маршрутный учет животных. С помощью лыж, пяти машин и трех снегоходов 37 человек прошло по охраняемой территории 26 маршрутов общей протяженностью 212 километров.

-По методике зимний маршрутный учет проводят в два дня, - рассказали в заповеднике. - В первый день учетчики отмечают пересечения маршрутов следами животных и «затирают» их, на следующий день маршрут проходят снова и учитывают следы, оставленные животными за сутки. Вся информация передается в научный отдел для дальнейшей обработки и определения относительной численности и составления карт зимнего распределение животных на территории.

В этом году участники обхода заметили увеличение численности белки, куницы, ласки, зайца. Некоторых животных удалось увидеть живьем: встречались олени, лоси, косули и лисы.

ИСТОЧНИК KP.RU