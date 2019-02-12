2019-02-12T11:46:42+03:00
Общество

Директору строительной фирмы в Воронеже предлагают зарплату в 300 тысяч рублей

HeadHunter составил рейтинг самых дорогих вакансий февраля
Елена ФЕДЯШЕВА
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Работодатели готовы платить хорошие деньги за опыт и знанияРаботодатели готовы платить хорошие деньги за опыт и знанияФото: из архива «КП»
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Эксперты HeadHunter составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий февраля 2019 года в Воронеже. Первую строку занимает предложение строительной компании, которая ищет директора с высшим образованием, опытом управленца и лидерскими качествами на оклад в 300 тысяч рублей, без учета налога. Инженер с отличным знанием математики может попробовать свои силы на замещение вакансии с зарплатой в пределах 200 тысяч.

Зарплату до 165 тысяч рублей сулят 3D-художнику, имеющему опыт работы в игровой сфере и классическое художественное образование. От соискателя также ждут портфолио с образцами работ.

Специалисту по разработке web-сайтов обещают ежемесячный заработок в размере 150 тысяч рублей.

На последней строчке рейтинга оказалась вакансия сердечно-сосудистого хирурга. В его обязанности будет входить ведение амбулаторного приема пациентов, диагностика заболеваний, заполнение медицинских документов и управление персоналом. Эти знания и умения оцениваются в 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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