В Воронежской области гаишники нашли в иномарке 1,2 килограмма синтетического наркотика

12 Февр. 10:41 2019-02-12T10:48:41+03:00

Досмотр на посту ДПС часто помогает поймать преступников на колесах. Фото: из архива «КП»

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В Богучарском районе на посту ДПС на 741 километре трассы «Дон» инспекторы ГИБДД остановили для проверки документов «Шевроле-Кобальт». Гаишники попросили водителя предъявить документы. И заметили, что молодой человек, сидевший за рулем, сильно нервничал.

Полицейские решили внимательно осмотреть машину. И нашли в багажнике четыре полиэтиленовых пакета с веществом, похожим на наркотик. Его отдали на экспертизу, Она подтвердила, что это синтетический наркотик. Весила перевозимая партия смертельной отравы 1,2 килограмма.

28-летнего водителя, жителя Рязанской области, задержали. Полицейские выяснили, что перевозимую партию наркотика вскоре собирались продать. Молодой человек, перевозивший «синтетику», будет отвечать перед судом по части 3 статьи 30 частью 5 статьи 228.1 УК РФ. Максимальное наказание, грозящее ему, - 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU