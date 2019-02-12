2019-02-12T10:00:04+03:00
Происшествия

На воронежской заправке незаконно продавали пиво

Полицейские изъяли 23 литра алкогольной продукции
Елена ФЕДЯШЕВА
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Полицейские и чиновники управы Коминтерновского района прошли с проверкой по торговым точкам, реализующим алкогольную продукцию. В поле зрения участников рейда попала заправка «ВТК», расположенная на Московском проспекте. Здесь на прилавке проверяющие обнаружили пиво, что запрещено законом.

- Закон запрещает реализацию алкогольной продукции на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах его движения, в том числе, и на автозаправочных станциях, - пояснили в управе Коминтерновского района.

Полицейские изъяли из продажи всю партию пива, его оказалось 23 литра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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