В Ленинском районе Воронежа прошел отборочный тур фестиваля ко дню Защитника Отечества

12 Февр. 09:10 2019-02-12T09:10:43+03:00

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Больше 300 воронежцев в возрасте от семи до 85 лет приняли участие в отборочном туре городского фестиваля «Защитники Отечества», который прошел в Ленинском районе. Солисты, хоровые коллективы и вокальные ансамбли исполнили песни военной и патриотической тематики.

- В номинациях представлены «Юные патриоты» от 7 до 17 лет, «Патриот» от 18 до 55 лет, «Ветеран» старше 55 лет, а также военнослужащие и сотрудники силовых структур, - рассказали в управе Ленинского района. - Это курсанты Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, Воронежского института государственной противопожарной службы МЧС России, студенты ВГТУ, Академии правосудия, сотрудники управления социальной защиты населения в Ленинском районе, учащиеся общеобразовательных школ, воспитанники детских школ искусств района, студенты среднего профессионального образования культуры и искусства.

Коллективы и исполнители, признанные жюри победителями, представят район на городском фестивале «Защитники Отечества».

ИСТОЧНИК KP.RU