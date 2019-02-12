Воронежцев приглашают на выставку "Дыхание весны"
Свои работы в разных техниках представят мастера декоративно прикладного творчества
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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15 февраля в зале на Кирова, 8 откроется ежегодная выставка декоративно-прикладного творчества «Дыхание весны». Умельцы Воронежа покажут свои новые работы в техниках бисероплетения, резьбы по дереву, ткачества, вязания, валяния, лоскутного шитья, создания кукол и украшений.
На открытии выставки выступит фольклорный ансамбль "Паветье" под управлением Александры Самотягиной. Начало в 15.00.
В программе выставки мастер-классы, участником которых смогут стать все желающие.
Выставка "Дыхание весны" продлится до 4 марта, вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU