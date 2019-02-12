Масштабный ремонт воронежских дорог позволил сократить ямочный

12 Февр. 10:41 2019-02-12T10:41:41+03:00

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Сотрудники недавно созданной городской дорожной службы в постоянном режиме мониторят состояние дорог Воронежа и при необходимости оперативно ремонтируют аварийные участки. Чиновники отмечают, что проведенный в последние два года масштабный ремонт улично-дорожной сети позволил сократить объемы ямочного ремонта в зимний период.

- Сейчас мы заключили контракты на приобретение 350 тонн литого асфальта для ямочного ремонта в зимних условиях, - рассказал Олег Котов, руководитель управления дорожного хозяйства города. - В сезон 2017 – 2018 годов площадь ремонта составила почти 4000 квадратных метров. Этой зимой работы провели лишь на 165 квадратных метрах дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU