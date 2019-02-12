Воронежских подростков ловят на вскрытии машин, кражах карт и распространении наркотиков

12 Февр. 09:47 2019-02-12T09:47:50+03:00

Юный возраст не всегда освобождает от наказания Фото: из архива «КП»

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На минувшей неделе полицейские задержали в Воронеже сразу несколько несовершеннолетних за совершение серьезных преступлений, сообщили в городском управлении МВД. Подростки из Борисоглебска оказались замешаны в кражах из припаркованных на улицах города машин. Злоумышленников удалось задержать.

Другой случай был связан с кражей банковкой карты у жителя Воронежа. Злоумышленники, оказавшиеся несовершеннолетними, попались в руки полиции в тот момент, когда попытались расплатиться краденной картой за покупку бутерброда в общепите.

Но, пожалуй, самое тяжкое преступление совершил молодой человек, задержанный за распространение наркотиков. Парень нашел легкий способ заработать большие деньги – нанялся закладчиком наркотиков. Его задержали при попытке реализовать таким образом расфасованных 20 доз.

ИСТОЧНИК KP.RU