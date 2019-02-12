Воронежских подростков ловят на вскрытии машин, кражах карт и распространении наркотиков
На минувшей неделе полицейские задержали в Воронеже сразу несколько несовершеннолетних за совершение серьезных преступлений, сообщили в городском управлении МВД. Подростки из Борисоглебска оказались замешаны в кражах из припаркованных на улицах города машин. Злоумышленников удалось задержать.
Другой случай был связан с кражей банковкой карты у жителя Воронежа. Злоумышленники, оказавшиеся несовершеннолетними, попались в руки полиции в тот момент, когда попытались расплатиться краденной картой за покупку бутерброда в общепите.
Но, пожалуй, самое тяжкое преступление совершил молодой человек, задержанный за распространение наркотиков. Парень нашел легкий способ заработать большие деньги – нанялся закладчиком наркотиков. Его задержали при попытке реализовать таким образом расфасованных 20 доз.
ИСТОЧНИК KP.RU