Воронежские спасатели и чиновники проверят готовность к паводку

12 Февр. 08:46 2019-02-12T08:46:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году синоптики прогнозируют в Воронеже и области рекордный паводок. Зима выдалась снежной с малым количеством оттепелей, поэтому с приходом тепла на улицы и дороги хлынет поток воды.

Для подготовки к действиям в условиях ЧС оперативные службы города проводят 14 февраля учения. В тренировке примут участие спасатели, коммунальщики и чиновники. Они уточнят места возможного потопления, проверят списки ответственных за них должностных лиц, а также состав сил и средств для оперативного реагирования. Учения покажут, как налажены вопросы взаимодействия всех оперативных служб в вопросах ликвидации последствий паводка.

ИСТОЧНИК KP.RU