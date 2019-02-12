Воронежские спасатели и чиновники проверят готовность к паводку
В этом году синоптики прогнозируют в Воронеже и области рекордный паводок. Зима выдалась снежной с малым количеством оттепелей, поэтому с приходом тепла на улицы и дороги хлынет поток воды.
Для подготовки к действиям в условиях ЧС оперативные службы города проводят 14 февраля учения. В тренировке примут участие спасатели, коммунальщики и чиновники. Они уточнят места возможного потопления, проверят списки ответственных за них должностных лиц, а также состав сил и средств для оперативного реагирования. Учения покажут, как налажены вопросы взаимодействия всех оперативных служб в вопросах ликвидации последствий паводка.
ИСТОЧНИК KP.RU