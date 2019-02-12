В Воронеже с крыши дома течет кипяток
ЧП произошло в доме на улице Димитрова, 145
Фото: Екатерина Кондаурова.
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Жители дома №145 на улице Димитрова оказались в настоящей опасности из-за текущего с крыши кипятка. Об этом в популярной группе в соцсети рассказали сами горожане. Они пояснили, что так продолжается уже несколько дней подряд.
- Куда смотрит Управляющая компания? - возмутились воронежцы.
Горожане посоветовали землякам обратиться в МЧС. Но, по словам жильцов, они уже звонили им. Спасатели ответили, что подобными ситуациями занимаются УК. Воронежцы боятся за свое здоровье.
ИСТОЧНИК KP.RU