2019-02-12T06:01:26+03:00
Общество

«Страшно жить в доме»: воронежцы показали ужасное состояние пятиэтажки

Местные жители кричат о помощи
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Виктор Золотарев.Фото: Виктор Золотарев.
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Местные жители пожаловались на ужасное состояние пятиэтажки на Ленинском проспекте №135. Дом в прямом смысле рушится на глазах, а обращения к коммунальщикам оказались бесполезны. Фотографии здания в одной из популярных городских групп опубликовали отчаявшиеся воронежцы.

- Просто страшно жить, - написали они в соцсетях.

Фото: Виктор Золотарев.

Фото: Виктор Золотарев.

Дом в Левобережном районе - бывшее общежитие, в котором больше 100 комнат. Жильцы рассказали, что еще в начале зимы в здании прорвало батарею. Из труб, по их словам, вытекло нечто, похожее на нефть. Залитым оказался весь каридор и частично первый этаж. Полы горожанам пришлось отмывать самим. А вот со стенами они справиться не смогли.

- Все стены грязные. Мы спрашивали, что с этим будут делать. А нам ответили, что побелят их во время капитального ремнота. Причем капремонт был лет 15-20 назад. Дом уже рушится, но всем плевать. Кирпич осыпается, стены в трещинах, - рассказывают воронежцы.

Фото: Виктор Золотарев.

Фото: Виктор Золотарев.

На снимках действительно видно обвалившийся кирпич, а также влажные стены, что явно противоречит всем нормам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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