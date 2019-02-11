2019-02-11T20:41:36+03:00
Звезды

Воронежских дам с 8 марта поздравит золотой голос Enigma

Эндрю Дональдс споет с симфоническим оркестром
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото предоставлено организаторами.фото предоставлено организаторами.
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8 марта в Воронеж с концертом приедет Эндрю Дональдс. Певец с Ямайки стал популярным благодаря своему участию в музыкальном проекте Enigma, чьи альбомы разошлись тиражом 70 миллионов экземпляров.

Артист обладает неординарным мощным вокалом широкого диапазона. Музыка Эндрю эклектична, на его творчество оказали влияние The Beatles, Prince, Bob Marley, Queen, Michael Jackson, и сейчас в его репертуаре и романтические баллады, и энергичные песни, его творчество - это микс поп, рок-н-ролла, регги...

Воронежцам Эндрю Дональдс споет с симфоническим оркестром.

Концерт пройдет 8 марта в театре оперы и балета, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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