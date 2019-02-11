В Воронежской области гриппом и ОРВИ за неделю заболели 11345 детей
В региональном управлении Роспотребнадзора огласили цифры по заболеваниям гриппом и ОРВИ с 4 по 10 февраля. За прошедшую неделю за помощью врачей обратились 18896 жителей области, 11345 из них – дети. Число больных по сравнению с концом января – началом февраля возросло на 54 процента. 66,4% из них – жители Воронежа.
В Новоусманском районе с 7 февраля объявили карантин в 25 школах, а в Острогожске с 11 февраля – в пяти. Напомним, в Воронеже до 17 февраля учебный процесс приостановили во всех образовательных учреждениях, а также в кружках и спортивных секциях.
Санитарные врачи напоминают нехитрые правила, при соблюдении которых можно избежать заразы:
1. После посещения общественных мест мойте руки с мылом.
2. Промывайте нос солевым раствором. одна столовая ложка на литр воды
3. Ограничьте контакт с большим количеством людей.
4. В общественном месте надевайте медицинскую маску.
5. Чаще проветривайте помещение и протирайте пыль с мебели, мойте пол.
И если все же подхватили грипп и ОРВИ, не занимайтесь самолечением, а сразу идите к врачу.
ИСТОЧНИК KP.RU