2019-02-11T22:22:21+03:00
Общество

В Воронежской области гриппом и ОРВИ за неделю заболели 11345 детей

Число подхвативших заразу возросло по сравнению с концом января - началом февраля в 1,5 раза
Юрий КОЗЛОВ
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Воронежские учителя до 17 февраля могут проводить занятия только по интернету.Воронежские учителя до 17 февраля могут проводить занятия только по интернету.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В региональном управлении Роспотребнадзора огласили цифры по заболеваниям гриппом и ОРВИ с 4 по 10 февраля. За прошедшую неделю за помощью врачей обратились 18896 жителей области, 11345 из них – дети. Число больных по сравнению с концом января – началом февраля возросло на 54 процента. 66,4% из них – жители Воронежа.

В Новоусманском районе с 7 февраля объявили карантин в 25 школах, а в Острогожске с 11 февраля – в пяти. Напомним, в Воронеже до 17 февраля учебный процесс приостановили во всех образовательных учреждениях, а также в кружках и спортивных секциях.

Санитарные врачи напоминают нехитрые правила, при соблюдении которых можно избежать заразы:

1. После посещения общественных мест мойте руки с мылом.

2. Промывайте нос солевым раствором. одна столовая ложка на литр воды

3. Ограничьте контакт с большим количеством людей.

4. В общественном месте надевайте медицинскую маску.

5. Чаще проветривайте помещение и протирайте пыль с мебели, мойте пол.

И если все же подхватили грипп и ОРВИ, не занимайтесь самолечением, а сразу идите к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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