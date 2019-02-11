В Воронежской области продолжают разгуливать на свободе 14 убийц

11 Февр. 20:12 2019-02-11T20:12:04+03:00

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В региональной прокуратуре подвели статистические итоги надзора за розыском преступников в Воронежской области.

Оказалось, что в 2018 году полицейские выясняли, где находятся подавшиеся в бега 603 «джентльмена удачи» (в 2017 году таких было 679). 156 из них (в 2017-м 162) уклонялись от суда. В итоге удалось разыскать 335 (402) преступника. Получается, что на свободе продолжают разгуливать 263 из них. В 2017-м числилось в бегах 266 человек. Таким образом, их число практически не изменилось.

До сих пор разыскивают 14 убийц, 7 насильников, 32 грабителя и разбойника, 86 воров и мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU