2019-02-12T11:43:26+03:00
Общество

Плата за вывоз мусора для воронежцев будет зависеть от площади квартиры

А в частном секторе услугу по ТКО будет оплачивать каждый проживающий
Татьяна МИСТЮКОВА
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Галина Смирнова рассказала о новых правилах оплаты за вывоз ТКО.Галина Смирнова рассказала о новых правилах оплаты за вывоз ТКО.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
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Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области Галина Смирнова рассказала о новой системе обращения с отходами. Так, жители многоквартирных домов Воронежа получат новые квитанции, в которых будет указан фактический объем мусора - исходя из площади квартиры. Люди не будут привязаны к какой-то норме, а будут оплачивать по схеме: количество контейнеров , помноженное на периодичность вывоза и помноженное на тариф на один кубометр. Плату "раскидают" соответственно квадратным метрам жилья.

В целом, по ее словам, плата вырастет для многоквартирных домов на 4-5%, у кого-то рост составит 12%. А вот для жителей частного сектора Воронежа плата за вывоз ТКО 100,58 руб. с человека.

В Нововоронеже плата составит 77, 70 руб. с человека, для Каширского района - 86,21 руб., Нижнедевицкий район - 70 руб., по Новоусманскому района плата будет разниться: для Новой Усмани - 86,21 руб., Воронежское сельское поселение - 70 руб., Воля - также 70 руб., Нижняя Катуховка - 90 руб. и в Михайловке - 105 руб., в Рамонском районе - 109 руб., Репьевский район - 70 руб., Семилукский район также подразделяется: Семилуки - 95,24 руб., практически во всех других поселениях, кроме Стрелицы и Латное (85,39 руб.), это 70,20 руб., в Хохольском районе - 70 руб. Все перечисленные населенные пункты входят в Воронежский межмуниципальный кластер. Все всех остальных районах платить за вывоз мусора будут по прежним ценам - до тех, пока и там не проработают систему утилизации мусора (для этого нужно сертифицированные по новым правилам полигоны).

ИСТОЧНИК KP.RU

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