2019-02-11T19:55:46+03:00
Общество

В Воронеже ищут пропавшего 17-летнего подростка

Парень уехал из Репьевки 10 февраля, с тех пор о нем ничего не известно
Яков СТРОГОВ
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Дмитрий может находиться в Воронеже.Дмитрий может находиться в Воронеже.Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» попросили помощи в поисках 17-летнего Дмитрия Агафонова. Подросток, живущий в селе Репьевка на улице Ленина, ушел из дома погулять 10 февраля и до сих пор не вернулся. По некоторым данным, его подбросили на машине до Юго-Западного района Воронежа. После того, как Дмитрий вышел из автомобиля, больше его никто из знакомых не видел.

Приметы Дмитрия Агафонова: рост 165 – 170 сантиметров, имеет врожденную патологию – «заячья губа», шепелявит. Был одет в черную куртку, темно-синие джинсы, обут в белые кроссовки, на нем была синяя вязаная шапка.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Дмитрий, просят позвонить по телефонам 8-906-670-23-44, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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