Под Воронежем рецидивист едва не задушил пенсионерку из-за восьми тысяч рублей

11 Февр. 19:37 2019-02-11T19:37:59+03:00

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48-летний житель Нижегородской области, судимый за кражи, летом 2018 года приехал в Воронежскую область, чтобы подзаработать. Честным трудом он заниматься не собирался. Приехав в село Гремячье Рамонского района, он повадился ходить в дом к 80-летней женщине и занимать у нее деньги. Их он потом не отдал ни разу. Пенсионерке надоело быть спонсором бездельника, и 29 июля она ему отказала. Проситель озверел от такого поворота событий, выбил стекло в окне, залез в дом, избил пожилую женщину и стал ее душить, требуя отдать деньги или золото. Потом нашел под матрасом восемь тысяч рублей и убежал.

Женщина позвонила сыну и рассказала обо всем. Вскоре грабителя арестовали. На днях Рамонский районный суд вынес ему приговор – 7,5 лет колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU