2019-02-11T19:20:29+03:00
Происшествия

По делу «Воронежской горэлектросети» арестовали еще одного начальника

До 4 апреля будет находиться в СИЗО заместитель гендиректора предприятия по финансам Мария Аркатова
Юрий КОЗЛОВ
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Ленинский районный суд отправил гендиректора "Воронежской горэлектросети" и его зама по финансам в СИЗО до 4 апреля.Ленинский районный суд отправил гендиректора "Воронежской горэлектросети" и его зама по финансам в СИЗО до 4 апреля.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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В Ленинском районном суде рассмотрели ходатайство следствия о заключении под стражу еще одного фигуранта криминальной истории с «Воронежской горэлектросетью». Вслед за своим начальником Русланом Кочетовым в поле зрения СК попала его заместитель по финансам Мария Аркатова. Женщину, как и ее шефа, задержали 6 февраля. А теперь суд постановил, что, как и Кочетов, она просидит в СИЗО до 4 апреля.

Напомним, по версии регионального Следственного комитета, должностные лица «Воронежской горэлектросети» запланировали присвоить 600 миллионов рублей со счетов предприятия. Для этого они устроили бумажную круговерть с подставными фирмами, конечным итогом которой стало то, что предприятие стало должно компаниям типа «Рога и копыты» 600 миллионов рублей. Уже и арбитраж постановил выплатить долг, только вот деньги со счета снять не удалось.

6 февраля задержали гендиректора «Воронежской горэлектросети», депутата гордумы Руслана Кочетова, предъявив ему обвинение в покушении на мошенничество. На следующий день по решению Ленинского районного суда его арестовали до 4 апреля. Чтобы не мог помешать следствию. Вскоре после этого жена Кочетова Юлия опубликовала пост в Фейсбуке, в котором рассказала, что мужа задержали не в аэропорту, как некоторые писали, а во дворе его дома, когда депутат с семьей только собирался ехать на отдых. При этом, по ее утверждению, сильно напугали детей.

11 февраля адвокат Руслана Кочетова Алексей Шишмонин заявил, что на решение суда об аресте Кочетова в Воронежский областной суд направили апелляционную жалобу. В ней утверждают, что депутат не пытался скрыться и что вся документация предприятия, когда он руководил им, была прозрачна и отражала реальные рабочие процессы, а не фиктивные сделки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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