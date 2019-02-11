В Воронеже грабителя магазина выдала порванная резиновая перчатка

11 Февр. 18:33 2019-02-11T18:33:55+03:00

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Воронежские полицейские раскрыли ограбление продуктового магазина на улице Хользунова, случившемся 20 января. В тот вечер около 19.00 в эту торговую точку вбежали двое мужчин в масках, капюшонах и перчатках. Один из них набросился на 32-летнюю продавщицу и держал ее, пока другой грабитель вытащил из кассы четыре тысячи рублей. С этой невеликой суммой налетчики пустились наутек. Однако в процессе грабежа у одного из них порвалась перчатка.

Во время осмотра магазина эксперту-криминалисту удалось снять отпечаток пальца – как раз в том месте, которого касался мужчина с продранной перчаткой. В базе полиции эти дактилоскопические данные указали на 36-летнего воронежца. Его задержали на квартире знакомого.

Мужчину доставили в отдел полиции № 4, где он признал свою вину. По части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» ему грозит до семи лет лишения свободы. Другого налетчика продолжают искать.

ИСТОЧНИК KP.RU