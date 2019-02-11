В Воронежской области мать, душившая 5-летнего сына, заплатит за это 20 тысяч рублей

11 Февр. 18:00 2019-02-11T18:07:47+03:00

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Живущая в Бутурлиновском районе 22-летняя женщина не раз уходила из дома, оставляя своих детей – мальчиков четырех и пяти лет без присмотра. Она не занималась их воспитанием, несколько раз была оштрафована за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Последней каплей в чаше терпения надзорных органов стало то, что в 2018 году женщина 15 раз ударила своего старшего сына полимерной трубкой, потом начала его душить и ударила головой об шкаф. Мальчик получил сотрясение мозга.

В ноябре 2018 года мировой суд приговорил горе-мамашу по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» к шести месяцам условного срока. В декабре 2018 года женщину лишили родительских прав. Дети сейчас находятся в реабилитационном центре. А на днях с нее взыскали 20 тысяч рублей, деньги перечислят на счет ее старшего сына.

ИСТОЧНИК KP.RU