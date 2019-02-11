2019-02-11T18:07:47+03:00
Происшествия

В Воронежской области мать, душившая 5-летнего сына, заплатит за это 20 тысяч рублей

Деньги пойдут на счет ребенка
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Суды лишили горе-мамашу водительских прав и заставили ее заплатить старшему сыну 20 тысяч рублей.Суды лишили горе-мамашу водительских прав и заставили ее заплатить старшему сыну 20 тысяч рублей.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
Изменить размер текста:

Живущая в Бутурлиновском районе 22-летняя женщина не раз уходила из дома, оставляя своих детей – мальчиков четырех и пяти лет без присмотра. Она не занималась их воспитанием, несколько раз была оштрафована за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Последней каплей в чаше терпения надзорных органов стало то, что в 2018 году женщина 15 раз ударила своего старшего сына полимерной трубкой, потом начала его душить и ударила головой об шкаф. Мальчик получил сотрясение мозга.

В ноябре 2018 года мировой суд приговорил горе-мамашу по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» к шести месяцам условного срока. В декабре 2018 года женщину лишили родительских прав. Дети сейчас находятся в реабилитационном центре. А на днях с нее взыскали 20 тысяч рублей, деньги перечислят на счет ее старшего сына.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области женщина схватила биту и разнесла машину любовницы мужа
Воронежца лишили "Мерседеса" за долги по налогам
В Воронеже пропал мужчина в шапке с надписью «Зенит»
Стал известен предварительный состав наблюдательного совета воронежской ОЭЗ
В Воронеже пропавшего слабослышащего дедушку нашли в больнице
Воронежцы могут посмотреть на гонки ездовых собак
Жителя Воронежской области, изнасиловавшего школьницу, отправили за решетку на 8 лет
Воронежские прыгуны в воду завоевали четыре медали на Кубке России
В Воронеже обустроят улицу, где рухнула труба котельной
Госавтоинспекция из-за обледенения дорог просит воронежцев пересесть на общественный транспорт
Юная воронежская каратистка завоевала бронзу международного турнира
Воронежцев научат любить, как любит один лишь бобр
Воронежская спортсменка выиграла международный турнир по боксу
В Воронеже разыскивают слабослышащего пенсионера
ФСБ и ФНС проводят обыски в офисах крупных агрохолдингов в Воронежской области
Воронежская дзюдоистка выиграла Кубок Европы
В Воронеже ограбили ювелирный магазин
Заработал долгожданный воронежский светофор
Воронежцы, заразившиеся ОРВИ, продолжают ходить на работу и не вызывать врачей
В Воронеже приуныл светофор
В центре Воронежа в День влюбленных проведут пожарные учения
На воронежских заправках на 20 копеек подешевел бензин
Зараженный гонконгским гриппом москвич мог умереть в Воронежской области из-за заболевания сердечно-сосудистой системы
Прокурор Воронежской области посоветовал клиентам "Гауса" идти в суд
Реконструкция бывшей воронежской гостиницы «Дон» обойдется в 51,8 млн. рублей
Пенсионерка из Воронежа перевела мошеннику 139 тысяч рублей
В авиакомпании рассказали, почему самолет «занесло» на взлетной полосе в Воронеже