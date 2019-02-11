2019-02-11T17:46:46+03:00
Общество

Стоимость проезда в воронежских автобусах может вырасти, но стать дифференцированной

Чиновники изучают предложения перевозчиков и рассматривают возможность скидок для пассажиров, пользующихся безналичной оплатой
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Пассажиры троллейбусов при оплате картой уже экономят два рубляПассажиры троллейбусов при оплате картой уже экономят два рубляФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Год от года обновление парка пассажирского транспорта в Воронежде сокращается. В этом году перевозчики приобрели всего 170 автобусов. Для покупки новых машин необходимо повышать тариф на проезд, уверяют они. Однако в мэрии верить им на слово не спешат и попросили обосновать необходимость повышения стоимости проезда.

- Расчеты перевозчики передали в областное управление по регулированию тарифов, где специалисты проверят экономическую обоснованность повышения тарифа, - прокомментировал Сергей Петрин. – Так мы узнаем, какие на самом деле затраты несут перевозчики, и это не будет голословным утверждением.

Чиновники также рассматривают внедрение дифференцированного тарифа на проезд в автотранспорте. Напомним, сегодня при оплате картой проезда в троллейбусе пассажир экономит два рубля. Вместо 17 рублей, проезд обходится ему в 15. Такую же систему планируется ввести и для автобусов.

В ближайшее время на городские маршрут выйдут 30 новых автобусов, которые приобрели для муниципального мероприятия «Воронежпассажиртранс». На эти цели областной бюджет выделил 254 миллиона рублей. Новые автобусы, по словам чиновников, будут направлены на обслуживание маршрутов, следующих через центральные улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области женщина схватила биту и разнесла машину любовницы мужа
Воронежца лишили "Мерседеса" за долги по налогам
В Воронеже пропал мужчина в шапке с надписью «Зенит»
Стал известен предварительный состав наблюдательного совета воронежской ОЭЗ
В Воронеже пропавшего слабослышащего дедушку нашли в больнице
Воронежцы могут посмотреть на гонки ездовых собак
Жителя Воронежской области, изнасиловавшего школьницу, отправили за решетку на 8 лет
Воронежские прыгуны в воду завоевали четыре медали на Кубке России
В Воронеже обустроят улицу, где рухнула труба котельной
Госавтоинспекция из-за обледенения дорог просит воронежцев пересесть на общественный транспорт
Юная воронежская каратистка завоевала бронзу международного турнира
Воронежцев научат любить, как любит один лишь бобр
Воронежская спортсменка выиграла международный турнир по боксу
В Воронеже разыскивают слабослышащего пенсионера
ФСБ и ФНС проводят обыски в офисах крупных агрохолдингов в Воронежской области
Воронежская дзюдоистка выиграла Кубок Европы
В Воронеже ограбили ювелирный магазин
Заработал долгожданный воронежский светофор
Воронежцы, заразившиеся ОРВИ, продолжают ходить на работу и не вызывать врачей
В Воронеже приуныл светофор
В центре Воронежа в День влюбленных проведут пожарные учения
На воронежских заправках на 20 копеек подешевел бензин
Зараженный гонконгским гриппом москвич мог умереть в Воронежской области из-за заболевания сердечно-сосудистой системы
Прокурор Воронежской области посоветовал клиентам "Гауса" идти в суд
Реконструкция бывшей воронежской гостиницы «Дон» обойдется в 51,8 млн. рублей
Пенсионерка из Воронежа перевела мошеннику 139 тысяч рублей
В авиакомпании рассказали, почему самолет «занесло» на взлетной полосе в Воронеже