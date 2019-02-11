Стоимость проезда в воронежских автобусах может вырасти, но стать дифференцированной

11 Февр. 17:15 2019-02-11T17:46:46+03:00

Пассажиры троллейбусов при оплате картой уже экономят два рубля Фото: из архива «КП»

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Год от года обновление парка пассажирского транспорта в Воронежде сокращается. В этом году перевозчики приобрели всего 170 автобусов. Для покупки новых машин необходимо повышать тариф на проезд, уверяют они. Однако в мэрии верить им на слово не спешат и попросили обосновать необходимость повышения стоимости проезда.

- Расчеты перевозчики передали в областное управление по регулированию тарифов, где специалисты проверят экономическую обоснованность повышения тарифа, - прокомментировал Сергей Петрин. – Так мы узнаем, какие на самом деле затраты несут перевозчики, и это не будет голословным утверждением.

Чиновники также рассматривают внедрение дифференцированного тарифа на проезд в автотранспорте. Напомним, сегодня при оплате картой проезда в троллейбусе пассажир экономит два рубля. Вместо 17 рублей, проезд обходится ему в 15. Такую же систему планируется ввести и для автобусов.

В ближайшее время на городские маршрут выйдут 30 новых автобусов, которые приобрели для муниципального мероприятия «Воронежпассажиртранс». На эти цели областной бюджет выделил 254 миллиона рублей. Новые автобусы, по словам чиновников, будут направлены на обслуживание маршрутов, следующих через центральные улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU