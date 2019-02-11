В Воронеже тестируют новый маршрут из Шилово на левый берег
Специалисты изучат пассажиропоток, потребности в количестве автобусов и остановок
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По просьбам горожан и по поручению губернатора области в Воронеже появится новый маршрут, который свяжет микрорайон Шилово на левый берег. Разработчиком маршрута станет московская компания, имеющая большой опыт в этой сфере.
- Чтобы не терять времени, мы приняли решение в тестовом режиме обкатать этот маршрут, - рассказал Сергей Петрин, заместитель главы Воронежа по городскому хозяйству. – Сейчас изучаем, какой пассажиропоток будет на нем, сколько необходимо остановок. Предложения разработчики пришлют на этой неделе.
Все необходимые для запуска маршрута процедуры проведут до марта 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU