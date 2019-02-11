2019-02-12T14:36:56+03:00
Авто

Воронеж заработал на платных парковках 5 миллионов рублей, а концессионер - 15

При этом штрафы за "забывчивость" получат менее тридцати нарушителей
Елена ФЕДЯШЕВАСтанислав ШЕВЧЕНКО
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Речь идет о сумме, полученной в бюджет города. И это лишь 25% от общего заработкаРечь идет о сумме, полученной в бюджет города. И это лишь 25% от общего заработкаФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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С октября по декабрь 2018 года в бюджет города поступило более 5 миллионов рублей дохода от платных парковок. Об этом сообщил Сергей Петрин, первый заместитель главы Воронежа по городскому хозяйству. Напомним, в первые годы муниципалитет получает лишь 25% доходов. То есть общий заработок концессионера и города составил порядка 20 миллионов рублей.

Как добавил вице-мэр, по двадцать дел о нарушениях правил платной парковки находятся на рассмотрении административных комиссий Ленинского и Центрального районов. Осенью мэрия сообщала еще о нескольких делах. Иными словами, из сотен и тысяч нарушителей правил платной парковки пока понесут ответственность менее пятидесяти.

Ранее воронежские активисты рассказали, почему автомобилистам не приходят штрафы за неоплату парковки. Речь идет о сложностях обмена информацией между ГИБДД и административными комиссиями. Последние имеют полное право выносить штраф. Но кому? Надо сначала узнать данные собственника. Ситуацию должны переломить изменения в законодательстве.

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Заплатить за стоянку можно с помощью паркомата, терминала Сбербанка. Самые популярные способы - интернет-портал, мобильное приложение "Горпарковки", СМС-сообщение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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