В Воронежской области 24-летний парень может сесть на четыре года за секс с 15-летней школьницей

11 Февр. 16:38 2019-02-11T16:57:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В октябре 2017 года в одном из сел Лискинского района 24-летний парень и 15-летняя девушка воспылали страстью друг к другу. И занялись любовью. В марте 2018 года школьница поняла, что беременна, и встала на учет в женскую консультацию. В конце июля девушка родила.

Тут-то интимные отношения молодых людей и стали предметом уголовного дела, возбужденного сотрудниками Следственного комитета. Действия 24-летнего парня подпадают под часть 1 статьи 134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста». Несмотря на то, что секс был добровольным, молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы.

В школе, где училась девушка, районная прокуратура провела проверку. Ее сотрудники выяснили, что там не проводили профилактическую работу с подростками, совершившими правонарушения и преступления, а также склонных к совершению антиобщественных действий и находящихся в социальной группе риска. По результатам проверки директору школы внесли представление о необходимости устранить все эти недостатки в работе.

ИСТОЧНИК KP.RU