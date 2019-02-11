Кристина Орбакайте поздравит воронежских дам

11 Февр. 16:29 2019-02-11T17:03:10+03:00

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7 марта в столицу Черноземья на гастроли приедет известная певица, одна из самых ярких поп-исполнительниц российской сцены Кристина Обакайте. Артистка привезет своим воронежским поклонникам новую красочную программу.

Это суперсовременное музыкальное шоу с невероятными высокотехнологичными спецэффектами, живым звуком, балетом и любимыми песнями в новых аранжировках. Найдется место и для новых песен - в этот вечер зрители увидят номера на свежие композиции «Ты мой», «Одна на двоих бессонница» и «Любовь не продается».

Шоу пройдет 7 марта в Event-Hall, начало в 19.00 (12+).

ИСТОЧНИК KP.RU