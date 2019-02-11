2019-02-11T15:39:24+03:00
Происшествия

Жительницу Воронежской области будут судить за хищение 650 тыс рублей, выделенных на трудоустройство инвалидов

Женщина провернула аферу с покупкой оборудования, которое оказалось старым
Ярослав ИВАНОВ
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В Верхнемамонском районе под уголовное дело за мошенничество в крупном размере попала 56-летняя дама, решившая нажиться на инвалидах.

Женщина собралась открыть фабрику по выращиванию индейки. Для этого предпринимательница приобрела на территории Верхнемамонского района имущественный комплекс с имеющимся в нем сломанным кормораздаточным оборудованием. А потом решила представить свое дело как проект социально-трудовой реабилитации инвалидов. Дама обещала трудоустроить на своем предприятии не менее 20 инвалидов по слуху. А в обмен общество инвалидов должно было помочь с субсидией на приобретение оборудования. В июне 2014 года департамент социальной защиты Воронежской области в рамках реализации госпрограммы «Доступная среда» выделил обществу инвалидов 900 тыс рублей. Но ушлая дамочка решила просто отремонтировать старое оборудование, а для отчетности подделала документы – на бумагах значилось, что новое кормораздаточное оборудование стоимостью 650 тыс рублей приобрели в Орле и поставили в Верхний Мамон.

Нарушения прокуратура обнаружила после обращения Контрольно-счетной палаты Воронежской области. За хищение бюджетных средств женщине может грозить до шести лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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