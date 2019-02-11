Версия: воронежские пробки исчезли из-за школьного карантина

11 Февр. 14:54 2019-02-11T20:39:06+03:00

Также на то, что дороги очистились, повлияло отсутствие снегопада

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В соцсетях воронежцы делятся радостью – утром и днем 11 февраля дороги в столице Черноземья практически свободны. И такая тенденция наблюдается уже несколько дней. То, что должно быть нормой, водители и пассажиры, исстрадавшиеся в пробках, уже воспринимают как аномалия. И выдвигают версии причин такого нежданного благополучия на дорогах, а также прогнозируют, когда приятная пустота закончится.

Самой правдоподобной из выдвинутых версий стало то, что на ситуацию на дорогах повлиял карантин, объявленный не только в школах, но и в многочисленных муниципальных кружках. Поэтому детишек нет нужды возить (часто весьма далеко) на дополнительные занятия.

Кроме того, прекратился снегопад, сыпавший на Воронеж почти месяц. Коммунальщики получили возможность чистить улицы уже в более спокойной обстановке. Во дворах ситуация, мягко говоря, далека от идеала, и все же в целом стала лучше.

Итог, по данным сервиса Яндекс.Пробки, в понедельник, 11 февраля, в 14.40 загруженность дорог Воронежа оценивают три балла. При паре ДТП на карте красный цвет, обозначающий транспортный затор, весьма редок и представлен лишь отдельными пятнышками или короткими линиями.

Жаль только (если версия пользователей соцсетей верна), что эта благостная картина закончится 17 февраля вместе с карантином.

ИСТОЧНИК KP.RU