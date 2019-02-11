На фестивале «РОБОАРТ 2019» воронежцам покажут 18 видов роботов

11 Февр. 14:50 2019-02-11T14:50:09+03:00

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3 марта в Воронеже пройдет очередной робототехнический фестиваль. Программа «РОБОАРТ-2019» включит соревнования по 20 техническим дисциплинам, выставку роботов по 18 направлениям, конкурсы проектов, шоу научных экспериментов, круглые столы и мастер-классы, олимпиаду по 3D-моделированию.

В частности, участники представят роботов, предназначенных для использования в космосе, на орбите Земли или других планет, на борту космических аппаратов, медицинские экзоскелеты, роботов, помогающих пациенту, медсестре или врачу и позволяющих человеку с ограниченными возможностями решать бытовые проблемы, обеспечивающих безопасность людей, зданий и сооружений, газонокосильщиков, мусороуборщиков, чистильщиков бассейнов и других, выполняющих повседневные задачи и хозяйственные работы по дому, роботов для сельского хозяйства и промышленности.

- Гости фестиваля также увидят живые картины, кинетические скульптуры и инсталляции, сенсорные музыкальные инструменты, самостоятельно изготовленные летательные аппараты, - рассказали организаторы.

Фестиваль пройдет в ВГУ.

Напомним, в 2018-м «РОБОАРТ», участниками которого стали более 1200 человек из 22 регионов страны, собрал более 8000 зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU