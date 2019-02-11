Воронежский «Театр равных» собрал аншлаг в Великом Новгороде

11 Февр. 14:01 2019-02-11T14:01:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Театр равных 8 февраля побывал в Великом Новгороде. Инклюзивная труппа в рамках проекта «Создание творческих площадок для людей с инвалидностью» помогает в создании аналогичных проектов в других регионах страны. Необычные воронежские артисты собрали аншлаг, «Театр равных» показал жителям Великого Новгорода спектакль «В поисках радости» - историю советской столичной семьи.

После спектакля «Театр равных» провел мастер-класс по актерскому мастерству для зрителей, а также образовательный семинар для работников культуры, социальных педагогов, психологов и членов общества инвалидов - по созданию аналогичного инклюзивного творческого проекта в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU