Под Воронежем на «зебре» иномарка снесла женщину

11 Февр. 13:09 2019-02-11T13:09:05+03:00

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В субботу, 9 февраля, около восьми часов вечера, на 575 километре трассы «Дон» случилось ДТП.

- 55-летняя женщина шла по нерегулируемому пешеходному переходу. На нее налетел «Ниссан-Террано». Удар был сильный, женщину отвезли в местную больницу с тяжелыми травмами, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Воронежской области. – Личность водителя установили – мужчине 30 лет. Наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства ДТП.

Сейчас женщина лежит в реанимации, ей пришлось ампутировать ногу. Местные жители утверждают, что на этом участке дороги уже было смертельное ДТП, и просят поставить на нем надземный переход. Вообще-то с точки зрения здравого смысла нерегулируемая «зебра» на федеральной трассе, а не мост для пешеходов – это потенциальная авария с человеческими жертвами.

ИСТОЧНИК KP.RU