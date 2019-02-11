2019-02-11T13:09:05+03:00
Происшествия

Под Воронежем на «зебре» иномарка снесла женщину

Ей пришлось ампутировать ногу
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Сбитую женщину увезли в больницу с тяжелыми травмами.Сбитую женщину увезли в больницу с тяжелыми травмами.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В субботу, 9 февраля, около восьми часов вечера, на 575 километре трассы «Дон» случилось ДТП.

- 55-летняя женщина шла по нерегулируемому пешеходному переходу. На нее налетел «Ниссан-Террано». Удар был сильный, женщину отвезли в местную больницу с тяжелыми травмами, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Воронежской области. – Личность водителя установили – мужчине 30 лет. Наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства ДТП.

Сейчас женщина лежит в реанимации, ей пришлось ампутировать ногу. Местные жители утверждают, что на этом участке дороги уже было смертельное ДТП, и просят поставить на нем надземный переход. Вообще-то с точки зрения здравого смысла нерегулируемая «зебра» на федеральной трассе, а не мост для пешеходов – это потенциальная авария с человеческими жертвами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области женщина схватила биту и разнесла машину любовницы мужа
Воронежца лишили "Мерседеса" за долги по налогам
В Воронеже пропал мужчина в шапке с надписью «Зенит»
Стал известен предварительный состав наблюдательного совета воронежской ОЭЗ
В Воронеже пропавшего слабослышащего дедушку нашли в больнице
Воронежцы могут посмотреть на гонки ездовых собак
Жителя Воронежской области, изнасиловавшего школьницу, отправили за решетку на 8 лет
Воронежские прыгуны в воду завоевали четыре медали на Кубке России
В Воронеже обустроят улицу, где рухнула труба котельной
Госавтоинспекция из-за обледенения дорог просит воронежцев пересесть на общественный транспорт
Юная воронежская каратистка завоевала бронзу международного турнира
Воронежцев научат любить, как любит один лишь бобр
Воронежская спортсменка выиграла международный турнир по боксу
В Воронеже разыскивают слабослышащего пенсионера
ФСБ и ФНС проводят обыски в офисах крупных агрохолдингов в Воронежской области
Воронежская дзюдоистка выиграла Кубок Европы
В Воронеже ограбили ювелирный магазин
Заработал долгожданный воронежский светофор
Воронежцы, заразившиеся ОРВИ, продолжают ходить на работу и не вызывать врачей
В Воронеже приуныл светофор
В центре Воронежа в День влюбленных проведут пожарные учения
На воронежских заправках на 20 копеек подешевел бензин
Зараженный гонконгским гриппом москвич мог умереть в Воронежской области из-за заболевания сердечно-сосудистой системы
Прокурор Воронежской области посоветовал клиентам "Гауса" идти в суд
Реконструкция бывшей воронежской гостиницы «Дон» обойдется в 51,8 млн. рублей
Пенсионерка из Воронежа перевела мошеннику 139 тысяч рублей
В авиакомпании рассказали, почему самолет «занесло» на взлетной полосе в Воронеже