В Воронеже будут судить экс-руководителя УК за недоплату 2,7 млн руб поставщику тепла
В Воронеже передают в суд уголовное дело по обвинению бывшего руководителя управляющей компании в причинении имущественного ущерба ресурсоснабжающей организации на 2,7 млн рублей. Обвиняемый в 2015 году заключил с поставщиком коммунальных услуг договор на подачу тепловой энергии.
За период 2015-2018 годов от жителей многоквартирных домов, входящих в зону обслуживания УК, за оплату теплоснабжения поступило 16,1 млн рублей. Руководитель УК перечислил на расчетный счет теплоснабжающей компании только 13,4 млн рублей. А оставшимися 2,7 миллиона распорядился не по целевому назначению.
В итоге на него завели уголовное дело за причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путем злоупотребления доверием. 54-летнему мужчине грозит срок до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU