2019-02-11T12:42:32+03:00
Звезды

В Воронеже пройдет «Супердискотека 90-х»

На шоу выступят группы «Револьверс», «Вирус», «Фактор-2», «Стрелки»
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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1 марта в Воронеже пройдет концерт «Супердискотека 90-х». Ностальгическое шоу позволит зрителям окунуться во времена «вишневых девяток», кассетных магнитофонов «Весна», ваучеров и прочих примет перестроечного и постперестроечного времени. В трехчасовом шоу воронежцев ждут хиты безумных 90-х – выступят участница первого состава группы «Краски» Оксана Ковалевская, группы «Револьверс», «Вирус», «Фактор-2», «Стрелки», певицы Света, Оксана Почепа («Акула»), Полина Ростова, а также DJ Цветков.

Концерт пройдет 1 марта в Event-Hall, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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