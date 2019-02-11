Под Воронежем на пожаре погибла женщина

11 Февр. 12:30 2019-02-11T12:31:48+03:00

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В понедельник, 11 февраля, в 7.39 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в селе Орловка Хохольского района. Там на улице Лесной полыхал жилой дом.

- На место ЧП выезжали два отделения двух пожарных частей - семь наших сотрудников на двух машинах, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. – Пожар потушили в 8.27. В доме 7х15 м. была повреждена огнем комната площадью восемь квадратных метров. На месте пожара обнаружили тело 87-летней женщины. Причины возгорания сейчас устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU