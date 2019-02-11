В Воронежской области юный разбойник с ножом ограбил ларек
16-летний парнишка взял 2000 рублей, а сесть может на 10 лет
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В Панинском районе Воронежской области вечером 7 февраля подросток ограбил торговый павильон. В поселке Перелешино парнишка, угрожая ножом продавцу, похитил из кассы киоска две тысячи рублей и убежал.
Задержали 16-летнего подозреваемого через пару дней. Продавец опознала в подростке напавшего. Задержанный сознался в налете на ларек.
За разбойное нападение ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в региональном управлении МВД России.
ИСТОЧНИК KP.RU