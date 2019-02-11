2019-02-11T11:20:46+03:00
Звезды

Воронежский дизайнер показала коллекцию в стиле милитари

Татьяна Сулимина посвятила еще одну коллекцию нашей землячке, эмигрировавшей в революцию за границу
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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9 февраля известный воронежский дизайнер Татьяна Сулимина на Luxury New Fashion Night показала коллекцию «Я вернусь». Она стала продолжением прошлогодней капсулы «Катюша», посвященной нашей землячке Екатерине Иониной - дворянке, покинувшей Воронеж во время Революции. В коллекции явно читаются отсылы к ретро и стилю милитари - как в крое, так и в оттенках. Хаки в сочетании модной синей клеткой и горохом, карамельная эко-замша, шлепки из эко-меха, мощные подплечники и красивые банты, пилотки, картузы и нежные косынки из валяной шерсти. Все построено на контрастах - женственности и войны.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Я представила, как тогда уезжали: в спешке, бросая в чемоданы первое, что попалось под руку, поэтому модели в помятых пилотках, домашней обуви с опушкой. Образ новой коллекции - это умная образованная девушка, переживающая за свою страну, но покидающая ее. Она надеется вернуться. И вернулась - в моей коллекции, - рассказала Татьяна Сулимина. - Спрашивают про два последних образа - это борьба противоположностей: нежный ангел и демон с фатой в дырках. Это символ души, разрывающейся между тем, что хочется остаться и нужно уйти.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Коллекцию дизайнер посвятила 20-летию своей творческой деятельности в сфере фэшн.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Историзм так и останется ДНК моего модного дома. Я также буду искать вдохновение в наших земляках, потому что очень люблю свою малую родину. И хотя специалисты в сфере цифровых технологий прочат нам через 10 лет отсутствие дизайнеров как класса, потому что каждый сможет на компьютере создать себе модель одежды, но мне кажется, небольшой кластер дизайна останется все равно. Потому что творчество делает живой нашу душу, - отметила дизайнер.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Татьяна Сулимина. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Татьяна Сулимина.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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