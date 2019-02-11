В "Никитинке" воронежцам покажут книги о красоте и моде

11 Февр. 10:54 2019-02-12T12:44:50+03:00

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13 февраля в «Никитинке» откроется модная выставка. В отделе редких и ценных книг (пл. Ленина, 2, к. 202) экспозиция «О красоте, моде и хорошем вкусе» представит издания, посвященные моде, истории костюма и умению одеваться.

- «История костюма, составленная Наталией Будур» не только описывает костюмы с древнейших времен до конца XIX века, но и рассказывает об идеалах красоты и образе жизни их владельцев. Особое внимание в книге уделено русскому костюму. В альбоме «Российские императрицы. История и стиль» представлена повседневная жизнь российских императриц от Екатерины II до Александры Федоровны в контексте истории моды. Портреты коронованных особ, фотографии бальных, вечерних и повседневных нарядов, изображения личных вещей и интерьеров передают атмосферу императорского двора, - анонсировали проект в библиотеке имени Никитина.

Фолиант «История моды с XVIII по XX век. Коллекция Института костюма Киото» рассказывает о тенденциях в развитии моды последних трех столетий благодаря внушительной подборке первоклассных фотографий из архивов института. Книга «Страсти по красоте. Модельеры России» покажет русскую моду конца XX века и ее создателей - наиболее ярких отечественных художников-модельеров и дизайнеров, сумевших конкурировать с модной зарубежной продукцией.

Выставка продлится до 12 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU