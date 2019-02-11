В Воронежской области задержали банду сбытчиков «соли»

11 Февр. 10:35 2019-02-11T10:35:40+03:00

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В Борисоглебске задержали банду распространителей наркотиков, в которой входили пятро местных жителей в возрасте до 22 лет. 18-летние парень с девушкой, изображавшие влюбленную пару, сбывали оптовые партии «соли», раскладывая их в частном секторе. Остальные участники сбывали мелкие партии через тайники-закладки на территории Борисоглебска, Россоши, Лисок, Павловска, Бутурлиновки и других крупных административных центров. Передвигались задержанные на общественном транспорте, либо с попутчиками.

В арендованном закладчиками доме полицейские нашли около килограмма синтетических наркотиков, приготовленных к сбыту, а также электронные весы, упаковочные материалы, банковские и сим-карты.

За незаконный сбыт запрещенных препаратов задержанным грозит до 20 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU