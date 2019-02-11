В Воронеже художник показывает самиздатовские книги

11 Февр. 09:55 2019-02-11T09:55:57+03:00

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9 февраля в Воронежском центре современного искусства открылась выставка "Плато". Художник из Тольятти Александр Веревкин представил проект самиздата - книги, рисунки, коллажи, пробные оттиски, печатный брак, керамику.

- Александр увлечен изданием книг с 13 лет. Сначала это были рукописные книги с текстами и графикой, распространяемые среди друзей, затем размноженные на печатной машинке, принтере, на списанном из типографии ризографе, публикуемые в ЖЖ. За это время книги выставлялись в Великобритании, Германии, США, России, Украине. Самиздатовские книги стали для художника и медиумом, и документацией, и способом бумажной коммуникации со всем миром, - рассказали в ВЦСИ. - В 2018 году художник столкнулся с “эффектом плато”. Что делать со скопившейся бумажной продукцией? Перерабатывать в дайджесты? Утилизировать? Дарить друзьям?

И художник организовал из своих книг выставки.

Посмотреть можно на проспекте Революции, 29.

ИСТОЧНИК KP.RU