На рабочей неделе воронежцев ожидает и снег, и дождь

СЕГОДНЯ 09:10 2019-02-11T09:10:55+03:00

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Ветер южных направлений принесет в Воронеж осадки. Все дни рабочей недели до выходных с неба что-нибудь будет идти. В частности, сегодня, 11 февраля, днем ожидается снег с дождем. Во вторник - тоже мокрый снег, захватит дождь со снегом и утро среды. В четверг и пятницу синоптики прогнозируют небольшой снег.

Всю неделю температура воздуха в дневные часы будет колебаться от плюс двух до минус двух: сегодня днем - до 2 градусов мороза, 12 февраля - до 0 градусов, 13 февраля - до 2 градусов тепла, 14 и 15 февраля - до 2 градусов мороза. Из-за такого перепада на дорогах ожидается гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU