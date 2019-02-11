На рабочей неделе воронежцев ожидает и снег, и дождь
Все дни будут идти осадки
Два дня в Воронеже ожидается снег с дождем.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Ветер южных направлений принесет в Воронеж осадки. Все дни рабочей недели до выходных с неба что-нибудь будет идти. В частности, сегодня, 11 февраля, днем ожидается снег с дождем. Во вторник - тоже мокрый снег, захватит дождь со снегом и утро среды. В четверг и пятницу синоптики прогнозируют небольшой снег.
Всю неделю температура воздуха в дневные часы будет колебаться от плюс двух до минус двух: сегодня днем - до 2 градусов мороза, 12 февраля - до 0 градусов, 13 февраля - до 2 градусов тепла, 14 и 15 февраля - до 2 градусов мороза. Из-за такого перепада на дорогах ожидается гололедица.
ИСТОЧНИК KP.RU