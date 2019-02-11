2019-02-11T09:10:55+03:00
Общество

На рабочей неделе воронежцев ожидает и снег, и дождь

Все дни будут идти осадки
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
Два дня в Воронеже ожидается снег с дождем.Два дня в Воронеже ожидается снег с дождем.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Ветер южных направлений принесет в Воронеж осадки. Все дни рабочей недели до выходных с неба что-нибудь будет идти. В частности, сегодня, 11 февраля, днем ожидается снег с дождем. Во вторник - тоже мокрый снег, захватит дождь со снегом и утро среды. В четверг и пятницу синоптики прогнозируют небольшой снег.

Всю неделю температура воздуха в дневные часы будет колебаться от плюс двух до минус двух: сегодня днем - до 2 градусов мороза, 12 февраля - до 0 градусов, 13 февраля - до 2 градусов тепла, 14 и 15 февраля - до 2 градусов мороза. Из-за такого перепада на дорогах ожидается гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже художник показывает самиздатовские книги
В Воронежском театре кукол из-за карантина перенели спектакли
Воронежцы закидали внедорожник сырыми яйцами за хамскую парковку
Воронежцы сделали для бездомной собаки деревянную будку во дворе многоэтажки
Воронежский «Буран» разгромно проиграл аутсайдеру ВХЛ
В Воронежской области выдали около 167 тысяч электронных больничных
Воронежцев возмутил стоящий в супермаркете игровой автомат
Краевед о возможном сносе воронежского театра оперы и балета: "В этом здании ценно все!"
Воронежцы стали чаще приходить к стоматологам
Риелторы рассказали, как изменились цены на жилье в Воронеже с повышением ключевой ставки
В Северном микрорайоне Воронежа у девушки своровали капот от автомобиля
В Воронежской области призывник, признанный умственно отсталым, подал в суд на больницу
В воронежской кальянной в драке 18-летнему парню пробили череп
В Воронеже создали петицию за спасение от сноса театра оперы и балета
В Воронеже мошенник три раза обманул 81-летнего пенсионера
В воронежском парке нашли НЛО с цветным ксероксом
Воронежский «Факел» был разгромлен дублем московского «Спартака»
В Воронеже 4103 крыши очистили от снега и наледи
В Воронеже из-за утечки газа эвакуировались жильцы многоэтажки
В центре Воронежа гора из снега и льда перегородила пешеходный переход
В Воронеже в феврале нашли грибы
Под Воронежем у мужчины в сарае нашли килограмм марихуаны
В Воронежском Центральном парке появились веселые деревья
Воронежцу не дали улететь в Германию из-за долга по кредиту