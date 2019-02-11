В Воронежском театре кукол из-за карантина перенели спектакли

СЕГОДНЯ 08:22 2019-02-11T09:33:38+03:00

Две постановки покажут в другие даты

Изменить размер текста: A A

Воронежский театр кукол "Шут" объявил о переносе спектаклей из-за действующего в городе карантина. Постановку «Волшебное кольцо», которую должны были показать 12 февраля, представят 27 февраля (в 18.00), а спектакль «Шинель», заявленный в афише 15 февраля, планируют теперь показать 28 февраля (в 19.00).

О переносе других постановок пока не сообщается. Напомним, из-за большого количества заболевших ОРВИ и гриппом в образовательных учреждениях Воронежа с 7 февраля ввели карантин. Он продлится до 17 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU