2019-02-11T09:33:38+03:00
Общество

В Воронежском театре кукол из-за карантина перенели спектакли

Две постановки покажут в другие даты
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронежский театр кукол "Шут" объявил о переносе спектаклей из-за действующего в городе карантина. Постановку «Волшебное кольцо», которую должны были показать 12 февраля, представят 27 февраля (в 18.00), а спектакль «Шинель», заявленный в афише 15 февраля, планируют теперь показать 28 февраля (в 19.00).

О переносе других постановок пока не сообщается. Напомним, из-за большого количества заболевших ОРВИ и гриппом в образовательных учреждениях Воронежа с 7 февраля ввели карантин. Он продлится до 17 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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